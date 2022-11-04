Представитель Эрдогана заявил о возможном усилении «Турецкого потока»

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В Турции могут построить еще один трубопровод для усиления «Турецкого потока». Об этом сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в пятницу, 4 ноября.

— Сейчас существует «Турецкий поток», его можно еще немного усилить и сделать еще один трубопровод, и тогда может возникнуть совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг. Это не является невозможным, — отметил он.

Если это произойдет в ближайшие 5–10 лет, то Турция станет страной, где будет определяться рынок газа и его поставки, сказал Калын в эфире телеканала Haberturk.

В Турции возможно организовать газовый хаб для торговли энергоресурсами между Россией и Европой, однако создание инфраструктуры для этого займет несколько лет.

Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов, комментируя соответствующее заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.