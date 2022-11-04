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Развязку построят на пересечении дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе с Новоорловской улицей

Василий Плиткин
Город
Развязку построят на пересечении дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе с Новоорловской улицей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Новоорловская улица Карта всех событий

Специалисты приступают к строительству транспортной развязки на пересечении с Новоорловской улицей. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Мы завершили торгово-закупочные процедуры, определили подрядную организацию и приступаем к строительству транспортной развязки на пересечении с Новоорловской улицей в Новомосковском административном округе, — сказал глава ведомства.

До этого был объявлен конкурс на выполнение второго этапа подрядных работ по строительству многоуровневых транспортных развязок на пересечении автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе с Боровским и Киевским шоссе.

Так, планируется построить съезды с проектируемой дороги на магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и заняться переустройством инженерных сетей, а также возвести участок Новоорловской улицы с путепроводом через автомобильную дорогу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

При этом для удобства пешеходов предусмотрены наземные нерегулируемые переходы и тротуары шириной 2,25 метра. Загрутдинов отметил, что реконструкция дорог в ТиНАО осуществляется для того, чтобы они могли эффективно дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке, деловым и офисным центрам, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Загрутдинов сообщил, что эстакада-съезд с проспекта Буденного на основную дорогу МСД в сторону Нижегородской улицы построена на 88 процентов. На данный момент специалисты ведут работы по устройству железобетонного парапета проезжей части.

Транспорт Москва Рафик Загрутдинов Дороги
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