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Воспитанники музыкальной школы имени Глиэра и клуба «35 отряд» выступили в метро Москвы

Василий Плиткин
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Воспитанники музыкальной школы имени Глиэра и клуба «35 отряд» выступили в метро Москвы
Фото: Telegram / Темникова Юлия
Россия, Москва, метро Курская Карта всех событий

Воспитанники Детской музыкальной школы имени Рейнгольда Морицевича Глиэра и клуба личностного роста для детей сотрудников московского транспорта «35 отряд» выступили в аванзале станции метро «Курская». Об этом сообщила руководитель блока PR и маркетинга городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Юлия Темникова в пятницу, 4 ноября.

— Ребята оказались настоящими профессионалами, вместе со своим руководителем Светланой Михайловной Исмагиловой они акапельно исполнили гимн и вынесли первый государственный флаг Российской Федерации 1991 года, — сказала представитель ведомства.

Видео: Telegram / Темникова Юлия

Его предоставил Музей Гаража особого назначения ФСО России, написала Темникова в Telegram-канале.

В честь Дня народного единства в Москве запланировано большое количество мероприятий, посвященных русской культуре и искусству, традициям народов России, истории и общему наследию страны. Так, с 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы.

Куда еще сходить в столице в День народного единства и какие пройдут мастер-классы, концерты и фестивали для всей семьи — в материале «Вечерней Москвы».

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