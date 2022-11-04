Матвиенко заявила, что в России есть запрос на идеологию

Фото: Пресс-служба Совфеда

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России существует запрос на идеологию.

— За три десятилетия осуществлены преобразования, накоплен опыт, которые нуждаются именно в идеологическом осмыслении, в представлении в виде системы, дающей четкие, адекватные нашим историческим и современным политическим, экономическим, социальным реальностям ответы на вопросы, волнующие граждан, — отметила она.

По словам Матвиенко, это касается вопросов о ценностях общества, а также о перспективных целях, которые оно перед собой ставит, передает ТАСС.

Недавно спикер Совфеда сообщила, что любой уехавший из России гражданин, согласно Конституции, может беспрепятственно вернуться в страну: нельзя поддаваться ажиотажу и отнимать у людей это право.

По ее словам, законодательные органы власти не должны «поддаваться избыточному ажиотажу» и отнимать такую возможность у граждан путем внесения правок в основной документ страны.