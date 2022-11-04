Москвичам рассказали, как получить услуги ЖКХ в праздничные выходные

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Если москвичам понадобится помощь электрика, сантехника или другого мастера во время длинных выходных, они могут обратиться в диспетчерские и аварийные службы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в пятницу, 4 ноября.

— Диспетчерские и аварийные службы до 6 ноября включительно, как и в обычные дни, работают в круглосуточном режиме. Кроме этого, практически все услуги в сфере ЖКХ можно получить онлайн, — говорится в сообщении.

Так, оставить заявку на предоставление услуги можно с помощью онлайн-сервиса «Вызов мастера» на портале mos.ru. Также онлайн можно передать показания счетчиков воды, просмотреть архив данных за предыдущие расчетные периоды и узнать даты поверки приборов учета, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйства Москвы».

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что москвичам следует остерегаться мошенников, которые могут прийти под видом сотрудников коммунальных служб в праздничные выходные.

Москвичам рекомендовали сохранять бдительность, не впускать таких визитеров и не покупать у них дорогостоящее оборудование, которое может быть опасным при эксплуатации.