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Психолог Шавырина рассказала о пользе путешествий с детьми

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Шавырина рассказала о пользе путешествий с детьми
Фото: Pexels / Gustavo Fring

Доктор психологических наук, нейропсихолог Анна Шавырина рассказала о пользе путешествий с детьми.

По словам эксперта, до двух–трех лет, пока у ребенка не сформировался выраженный интерес к чему-либо, родители путешествуют туда, куда интересно именно им. Но и для детей подобные поездки принесут пользу.

Любое путешествие — это тренировка навыка быстрой адаптации к любым условиям. По мнению психолога, путешествие дарит ребенку и родителям положительные эмоции, а также отдых от повседневной рутины.

— Даже если ребенок не понимает всего, что происходит вокруг, он наблюдает за людьми, животными, видит красивую природу, предметы искусства, что непосредственно влияет на его развитие, — отметила она в комментарии изданию «Вести Подмосковья».

Эксперт посоветовала не откладывать поездки до того момента, как ребенок подрастет, а начинать брать с собой детей с раннего возраста.

До этого психолог Светлана Молчанова высказала мнение, что совместный сон ребенка с родителями в течение длительного времени может привести к проблемам в умственном развитии. По ее словам, сон с мамой и папой важен, когда речь идет о малышах до года.

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