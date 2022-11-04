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Дептранс Москвы предупредил об образовании гололеда в ближайшие часы

Лейла Алиева

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Дептранс Москвы предупредил об образовании гололеда в ближайшие часы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В ближайшие часы в Москве ожидается образование гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 4 ноября.

Жителей столицы призвали быть внимательными и аккуратными на дорогах. Водителям следует соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, а также не отвлекаться на телефоны, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что после праздничных выходных в Москву придет долгожданное потепление.

В настоящее время к Москве и европейской части России приближается область высокого давления. В предстоящие выходные в городе будет прохладная и солнечная погода, однако в некоторых районах возможны небольшие осадки.

Главный специалист Метеобюро города Татьяна Позднякова сообщила «Вечерней Москве», что в столице уже установились околонулевые температуры, однако через некоторое время возможно незначительное потепление. По предварительным прогнозам, постоянный снежный покров придет в столицу примерно через месяц.

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