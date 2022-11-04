Тело мужчины нашли в квартире на юго-востоке Москвы, где находились его жена и дети

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Тело мужчины обнаружили в квартире на Шоссейной улице, в помещении также находились его супруга и двое малолетних детей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 4 ноября.

— На кухне обнаружено тело 27-летнего мужчины без признаков насильственной смерти, являющегося мужем хозяйки квартиры, — рассказала она.

По информации Нефедовой, у 31-летней женщины четверо детей — 2009, 2011 и 2021 годов рождения.

Отмечается, что в полицию обратились соседи семьи, которые услышали детский плач.

Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, принятие процессуального решения по данному факту, а также соблюдение прав и законных интересов детей, их дальнейшее жизнеустройство.

Накануне во дворе жилого дома в Москве были обнаружены останки человека. Сотрудники полиции установили, что они принадлежат местной жительнице. В ее квартире нашли другие части тела. Подозреваемым в убийстве стал ее муж — 89-летний пенсионер Петр Войхановский. «Вечерняя Москва» узнала у психиатра Евгения Фомина, мог ли пожилой москвич убить и расчленить свою супругу и какие у него могут быть психические отклонения.