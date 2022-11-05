В России выявили 5617 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в России выявили 5617 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в пятницу, 4 ноября.

За указанный период в стране зафиксировали 67 летальных исходов от COVID-19. При этом 582 пациента с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 7819 человек, отмечается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, когда коронавирус закончит стремительно мутировать. По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, коронавирус будет видоизменяться, пока все виды его мутаций не будут отработаны иммунной системой человека.

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «ВМ», как работает назальная вакцина от коронавирусной инфекции. Назальный препарат, по его словам, помогает выработать большое количество антител.