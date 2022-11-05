Более 100 тысяч пассажиров ежедневно пользуются скидкой на проезд в московском метро

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Свыше 100 тысяч пассажиров ежедневно пользуются скидкой на проезд в московском метро в рамках акции «Время ранних». Об этом в субботу, 5 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Благодаря акции «Время ранних» пассажиры могут получить скидку на проезд утром, вне часа пик. Ежедневно акцией пользуются свыше 100 тысяч пассажиров. Многие люди стали ездить либо чуть раньше основного часа пик, либо чуть позже. Значит, в вагонах и на станциях стало свободнее, — отметил он.

По словам заммэра, такая инициатива дала возможность разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию столичного метро в утренний час пик на 6,7 процента, что равнозначно запуску двух дополнительных поездов в сторону центра. Помимо этого, станция «Баррикадная» разгрузилась на 18 процентов, «Китай-город» — на 17 процентов, «Выхино» — на 11 процентов.

Напомним, что акция «Время ранних» действует в столице два года. Благодаря ей пассажиры могут получить скидку до 50 процентов на проезд утром, вне часа пик, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Благодаря скидке на проезд до 50 процентов вне часа пик пассажиры сэкономили более 665 миллионов рублей.

Также стало известно, что около миллиона карт «Тройка» с отечественным чипом поступит в продажу в метро до конца 2022 года. Ликсутов заявил, что до конца 2027 года планируется произвести 19 миллионов проездных с российским чипом.