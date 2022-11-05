В США призвали ЕС изменить позицию по отношению к России

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Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что страны ЕС в ближайшее время могут получить в своих границах «новый Афганистан» в лице Украины.

По мнению эксперта, такая ситуация возможна в том случае, если Белый дом не поменяет свою нынешнюю позицию по отношению к России и не сядет за стол переговоров.

— Европа была чемпионом дипломатии. Но теперь она принимает только американскую линию: мы должны победить Путина! Мы не ведем переговоров! И так далее, — заявил Сакс.

Экономист также добавил, что данный подход крайне опасен для ЕС, ведь альянс «находится на передовой и может сильно пострадать от всего этого».

Эксперт считает, что решить кризис можно было путем трехсторонних переговоров США, ЕС и России. Однако Брюссель следует «не разуму, а американской повестке», сказал Сакс в интервью португальскому телеканалу RTP.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенным Штатам не удастся истощить Россию поддержкой Украины. По его мнению, Западу необходимо найти переговорное решение, а не накачивать оружием украинскую сторону.