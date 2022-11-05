Фестиваль «День народного единства» на ВДНХ: куда сходить в Москве 6 ноября

Фото: Софья Сандурская /АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В этом году в честь Дня народного единства в Москве проходит ряд мероприятий. Одно из них — фестиваль «День народного единства» на ВДНХ. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем уникально мероприятие и почему его стоит посетить.

О событии

В этом году по случаю праздника в Москве нет крупных гуляний. А основная часть проводимых мероприятий посвящена помощи жителям регионов, присоединившихся к России.

Одно из важных событий — патриотический фестиваль «День народного единства» на ВДНХ. В его рамках гости могут познакомиться с продукцией российских регионов, в том числе территорий, которые недавно вошли в состав страны.

Кроме того, этот фестиваль — шанс для поставщиков продуктов из новых российских регионов рассказать о себе москвичам. А предприниматели, участвующие в фестивале «День народного единства», переведут часть прибыли в пользу граждан Донбасса.

Расписание на 6 ноября

Позади уже два дня фестиваля. 6 ноября на «Дне народного единства» запланированы различные кулинарные мастер-классы на открытой кухне от представителей различных регионов.

С 12 до 13 часов здесь будут готовить телятину по-владимирски с зажаркой (Владимирская область) и говядину в охлажденном маринаде (ЛНР). С 13 до 14 часов пройдет мастер-класс по уральской селянке (Свердловская обл.) и тыквенному супу (Кабардино-Балкария).

С 14 до 15 часов москвичей ждет мастер-класс по свиным ребрышкам с кукурузой (Крым) и шашлыку из куриной грудки с местной солью из Краснодарского края.

С 15 до 16 часов — донецкий борщ с бычками и мариупольская гороховая юшка.

С 16 до 17 часов гостей ждут мастер-классы представителей Дальнего Востока по приготовлению ухи Беринга из чавычи и камчатской присоленой нерки с картофелем.

Последний мастер-класс с 17 до 18 часов посвящен новым российским регионам: публике покажут свиные рулетики с морковью (Херсонская обл.) и запеченную в глине рыбу (Запорожская обл.).

А до 7 ноября на Красной площади работает интерактивный музей под открытым небом, который посвящен истории обороны столицы. Атмосферу того времени передадут десятки единиц военной техники, песни и стихи военных лет, театрализованные постановки и тематические инсталляции.

Фестиваль объединяет

Предприниматель Наталья Муллахметова приехала на «День народного единства» из Донбасса. По ее словам, фестиваль дает много возможностей малому бизнесу из новых регионов.

— Для меня этот фестиваль примечателен тем, что здесь представлены новые области. Мы представляем новые блюда, знакомимся с местными обычаями и сами знакомим людей с обычаями и традициями нашей кухни. На мой взгляд, это полезное мероприятие, оно объединяет. Я чувствую от людей поддержку, многие говорят: «Держитесь», это очень приятно, — рассказала Муллахметова «Вечерней Москве».

Она также выразила надежду, что «День народного единства» окажет большую роль в развитии бизнеса приехавших сюда предпринимателей.