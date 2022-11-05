Путин поручил разработать программу сотрудничества со странами СНГ в сфере картографии

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил разработать программу сотрудничества со странами СНГ в области картографии, кадастрового учета и пространственных данных. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в субботу, 5 ноября.

Так, в одном из пунктов документа лидер поручил правительству обеспечить разработку системы сотрудничества государств — участников СНГ в области геодезии, картографии, пространственных данных, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования планеты, кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество.

Кроме того, власти должны обеспечить использование системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» и утвердить график мероприятий по созданию портала пространственных данных, сообщается на сайте Кремля.

В сентябре Путин поручил принять меры для обеспечения технологической независимости России от используемого в настоящее время иностранного программного обеспечения.

Согласно тексту документа, глава государства приказал проработать условия использования иностранного софта в стране, поскольку в его отношении невозможно добросовестное исполнение обязательств.