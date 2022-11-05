Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин поручил разработать программу сотрудничества со странами СНГ в сфере картографии

Евгений Жуков
Политика
Путин поручил разработать программу сотрудничества со странами СНГ в сфере картографии
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил разработать программу сотрудничества со странами СНГ в области картографии, кадастрового учета и пространственных данных. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в субботу, 5 ноября.

Так, в одном из пунктов документа лидер поручил правительству обеспечить разработку системы сотрудничества государств — участников СНГ в области геодезии, картографии, пространственных данных, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования планеты, кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество.

Кроме того, власти должны обеспечить использование системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» и утвердить график мероприятий по созданию портала пространственных данных, сообщается на сайте Кремля.

В сентябре Путин поручил принять меры для обеспечения технологической независимости России от используемого в настоящее время иностранного программного обеспечения.

Согласно тексту документа, глава государства приказал проработать условия использования иностранного софта в стране, поскольку в его отношении невозможно добросовестное исполнение обязательств.

СНГ Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте