Суд в Москве рассмотрит дело в отношении Соболь 7 ноября

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Симоновский районный суд рассмотрит 7 ноября гражданское дело в отношении оппозиционера Любови Соболь*. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в субботу, 5 ноября.

Уточняется, что дело было инициировано УВМД России по Смоленской области. Его рассмотрение начнется в 11:00.

12 октября суд оштрафовал Соболь на десять тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов.

Ее признали виновной по статье 19.34.1 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента».

* Любовь Соболь — СМИ, выполняющее функции иностранного агента.