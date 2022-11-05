Зеленский объявил о намерениях создать флот морских дронов на Украине

Сюжет:Ситуация в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах создать в стране флот морских дронов.
— На следующей неделе запустим еще одно фандрайзинговое направление — аккумулировать средства для флота морских дронов, — сказал глава государства.
Зеленский также добавил, что данный вид вооружения необходим Киеву для защиты акватории страны. По его словам, «абсолютно каждый понимает, что это и для чего это».
Кроме того, президент подчеркнул, что «на чужое» украинская сторона не претендует, передает ТАСС.
29 октября в результате террористической атаки со стороны украинской армии на корабли Черноморского флота повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная.
Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил «Вечерней Москве», что неудачная атака украинских беспилотников на Севастополь, скорее всего, выполнялась с целью нанести ущерб флоту или инфраструктуре города.
Собеседник «ВМ» отметил, что запуск беспилотников также мог быть попыткой повлиять на моральный настрой севастопольцев.