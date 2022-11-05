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Зеленский объявил о намерениях создать флот морских дронов на Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

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Зеленский объявил о намерениях создать флот морских дронов на Украине
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах создать в стране флот морских дронов.

— На следующей неделе запустим еще одно фандрайзинговое направление — аккумулировать средства для флота морских дронов, — сказал глава государства.

Зеленский также добавил, что данный вид вооружения необходим Киеву для защиты акватории страны. По его словам, «абсолютно каждый понимает, что это и для чего это».

Кроме того, президент подчеркнул, что «на чужое» украинская сторона не претендует, передает ТАСС.

29 октября в результате террористической атаки со стороны украинской армии на корабли Черноморского флота повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил «Вечерней Москве», что неудачная атака украинских беспилотников на Севастополь, скорее всего, выполнялась с целью нанести ущерб флоту или инфраструктуре города.

Собеседник «ВМ» отметил, что запуск беспилотников также мог быть попыткой повлиять на моральный настрой севастопольцев.

Украина Владимир Зеленский Беспилотники
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