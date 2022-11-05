Советник главы офиса Зеленского призвал нанести удары по Ирану

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости нанесения ударов по Ирану из-за беспилотников, которые он якобы поставляет России.

— Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее, — отметил Подоляк.

По его словам, к таким мерам необходимо перейти, потому как Тегеран «не может безнаказанно это делать и дальше», передает РИА Новости.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, почему России выгодно сотрудничество с Ираном. Политолог Сергей Маркелов перечислил факторы, которые повлияли на «перезагрузку» отношений с Ираном.

5 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран поставлял беспилотники в Россию в малых количествах еще за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. При этом дипломат назвал ложной информацию о поставках в Россию иранских баллистических ракет.