Основатель Twitter извинился за происходящее вокруг социальной сети

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Основатель популярной социальной сети Twitter Джек Дорси принес извинения за действия нового владельца Илона Маска на посту владельца компании. Соответствующий пост был опубликован на его странице.

Предприниматель подчеркнул, что понимает злость общества на него. Дорси заметил, что несет ответственность за сложившуюся ситуацию, поскольку слишком быстро увеличил размер компании. Он попросил прощения за это на своей странице в соцсети.

Американский предприниматель Илон Маск осуществил сделку по покупке Twitter в конце октября за 44 миллиарда долларов. После этого в компании произошли существенные изменения, в том числе были уволены около половины сотрудников. В социальной сети отметили, что этот шаг в наименьшей степени затронул команды, которые отвечают за защиту пользователей от дезинформации.

После того как американский бизнесмен возглавил Twitter, он заявил, что планирует в скором времени добавить в социальную сеть возможность для пользователей публиковать длинные материалы, что значительно поменяет концепцию платформы.

До этого специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин рассказал «Вечерней Москве», изменится ли политика социальной сети по отношению к России после ее приобретения американским предпринимателем.