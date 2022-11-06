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Главные новости к утру 6 ноября

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 6 ноября
Фото: Вечерняя Москва

Соединенные Штаты направили военные самолеты в сторону Ирана на фоне недавних сообщений о том, что исламская республика готовит атаку на Саудовскую Аравию, сообщает газета The Washington Post.

Российский нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в субботнем матче против «Аризона Койотс» забросил 787-ю шайбу в своей карьере за столичную команду, установив тем самым новый рекорд НХЛ по забитым голам за один клуб.

Американский бизнесмен Илон Маск решил кардинально поменять концепцию Twitter. Теперь в этой социальной сети смогут публиковаться не только короткие сообщения, но и длинные материалы.

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до 79,38 килограмма. В 12-раундовом бою, состоявшемся в Абу-Даби в ночь на воскресенье, 6 ноября, он победил мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.

Облачная с прояснениями погода, по области местами гололедица и до трех градусов выше нуля ожидают жителей столичного региона в воскресенье, 6 ноября, рассказали в Гидрометцентре.

Бывший президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что Америка сможет просуществовать еще два года, тем самым намекая на несостоятельность администрации действующего главы государства Джо Байдена.

Иран Twitter Илон Маск США Александр Овечкин
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