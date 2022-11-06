Артиллерия ВС России уничтожила позиции ВСУ в Запорожье

Фото: Минобороны РФ

Российская артиллерия уничтожила огневые позиции украинской армии в Запорожской области. Об этом сообщил командир подразделения ВС РФ.

По его словам, артиллерийские расчеты ежедневно ведут контрбатарейную борьбу с противником и уничтожают иностранные образцы оружия и военной техники, поставленные на Украину.

— На этот раз расчеты артиллерийских орудий «Мста-Б» Южного военного округа уничтожили закрытые огневые позиции артиллерии ВСУ, — передает слова солдата РИА Новости.

До этого СМИ сообщили об уничтожении российской армией пяти греческих БМП-1, поставленных в зону спецоперации для ВСУ. Военная техника была выведена из строя 28 октября, когда российские соединения подавили наступление украинских сил в районе села Берестового Харьковской области.

ВСУ тогда в ходе атаки потеряли танк, несколько бронетранспортеров и 150 человек убитыми и ранеными. Пресса сообщала, что украинцы отправили технику на передовую «в такой спешке, что даже не успели ни закрасить, ни убрать» иностранные знаки на бронемашинах.