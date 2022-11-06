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Эксперт рассказала о правилах хранения лимона и имбиря

Георгий Соланович

Сюжет: 

Еда
Общество
Эксперт рассказала о правилах хранения лимона и имбиря
Фото: depositphotos

Имбирь и лимон следует хранить в холодильнике, однако каждый из продуктов требует отдельных условий содержания. Об этом рассказала специалист Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

— Не советую хранить рядом с цитрусовыми фруктами продукты с сильным ароматом. При хранении цитрусовых важно внимательно следить за тем, что лежит рядом с ними в холодильнике, потому что кожура цитрусовых восприимчива к запахам и приобретает посторонний аромат, — отметила Павлова.

По ее словам, при покупке лимона стоит обратить внимание на чистоту и упругость плода, его окрас, а также наличие повреждений. Имбирь, продолжила специалист, рекомендуется брать плотный и упругий на ощупь. Корневища плода при этом должны быть гладкие и не пахнущие «посторонними запахами».

— Имбирь можно хранить в холодильнике, обернутым в бумажный пакет или полиэтиленовую пленку. При этом важно, чтобы корень был сухой, — подчеркнула эксперт.

Павлова также рекомендовала замораживать имбирь — так он будет дольше храниться, передает РИА Новости.

Имбирь с лимоном отлично помогают на первых этапах простуды. Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «Вечерней Москве», какие лекарства должны быть в домашней аптечке осенью.

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