Фото: Минобороны РФ

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» выбили украинские войска из села Иванград и ведут ожесточенные бои за пригород Артемовска — Опытное. Об этом сообщил один из военнослужащих подразделения в воскресенье, 6 ноября.

— Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку, — сказал солдат.

Он отметил, что ВСУ ведут непрекращающиеся артиллерийские обстрелы. Рельеф местности при этом позволяет украинским танкам ввести перекрестный огонь по Иванграду со стороны южных окраин Артемовска и Опытного.

Тем не менее ЧВК удалось закрепиться на позициях и отбить атаку ВСУ. Военнослужащий отметил, что украинские солдаты в стрелковый бой практически не ввязываются, передает РИА Новости.

До этого СМИ сообщили об уничтожении российской армией пяти греческих БМП-1, поставленных в зону спецоперации для ВСУ. Военная техника была выведена из строя 28 октября, когда российские соединения подавили наступление украинских сил в районе села Берестового Харьковской области.