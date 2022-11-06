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ЧВК «Вагнер» начала ожесточенные бои за пригород Артемовска

Георгий Соланович

Сюжет: 

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ЧВК «Вагнер» начала ожесточенные бои за пригород Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» выбили украинские войска из села Иванград и ведут ожесточенные бои за пригород Артемовска — Опытное. Об этом сообщил один из военнослужащих подразделения в воскресенье, 6 ноября.

— Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку, — сказал солдат.

Он отметил, что ВСУ ведут непрекращающиеся артиллерийские обстрелы. Рельеф местности при этом позволяет украинским танкам ввести перекрестный огонь по Иванграду со стороны южных окраин Артемовска и Опытного.

Тем не менее ЧВК удалось закрепиться на позициях и отбить атаку ВСУ. Военнослужащий отметил, что украинские солдаты в стрелковый бой практически не ввязываются, передает РИА Новости.

До этого СМИ сообщили об уничтожении российской армией пяти греческих БМП-1, поставленных в зону спецоперации для ВСУ. Военная техника была выведена из строя 28 октября, когда российские соединения подавили наступление украинских сил в районе села Берестового Харьковской области.

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