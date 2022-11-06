Пленный солдат ВСУ заявил, что Киев скрывает данные о погибших

Фото: Минобороны РФ

Украинское командование скрывает данные о погибших солдатах, чтобы не выплачивать их семьям компенсации. Об этом сообщил пленный военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян.

По его словам, компенсации не выплачиваются и тем семьям, чьи родственники-солдаты числятся как пропавшие без вести.

— Меня наша бригада подала как минимум в качестве без вести пропавшего, чтобы не выплачивать компенсацию... Даже если ты официально похоронен, как положено, не всегда даже так можно получить денежную компенсацию. Потери большие, и денег на всех просто не хватит, — рассказал Барлян.

Он добавил, что, согласно украинскому законодательству, власти страны за смерть солдата должны выплатить его семье 15 миллионов гривен. Тем не менее, подчеркнул пленный, если родственники погибшего рядового военнослужащего «какую-то компенсацию и получат», то «вряд ли» это будут 15 миллионов, передает РИА Новости.

До этого один из лидеров запорожского ополчения заявил, что официальный Киев существенно занижает собственные потери в ходе специальной операции РФ по защите Донбасса, среди украинских военных уже числится больше 200 тысяч погибших.