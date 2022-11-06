Ученые заявили, что искусственный интеллект может начать ядерную войну

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Некоторые ученые, работающие с искусственным интеллектом, полагают, что разработки в данной сфере могут привести к непоправимым последствиям в будущем. Об этом стало известно из опроса об отношении специалистов к ИИ.

Согласно представленным данным, более трети респондентов согласились с утверждением, что разработки в области искусственного интеллекта могут привести человечество к непоправимым последствиям уже в текущем столетии. По их словам, они могут быть сравнимы с масштабами ядерной войны.

Кроме того, 73 процента ученых посчитали, что искусственный интеллект может создать предпосылки для промышленной революции. Это связано с автоматизацией труда и последующими социальными изменениями.

Данное исследование показало отсутствие единого мнения в понимании положительной или отрицательной стороны искусственного интеллекта. В связи с этим ученые не могут дать ответ, стоит ли двигаться в данном направлении, передает КП.

Недавно в Сети появился ролик, снятый российским беспилотником, на котором зафиксирована первая схватка двух разведывательных дронов. На кадрах видно, как украинский дрон пытается совершить атаку на российский, однако попытка оказалась неудачной. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у эксперта из кибериндустрии, насколько велика вероятность, что войны будущего будут вести роботы и киборги, а не люди.