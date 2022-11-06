WSJ: Страны Запада обсуждают условия для достижения мира между Россией и Украиной

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Лидеры стран Запада в частном порядке обсуждают возможные условия для достижения мира между Россией и Украиной. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

— В то время как, по словам дипломатов, в частном порядке западные столицы обсуждают возможные условия мира, публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить Украину в рамки, — говорится в сообщении.

На данный момент среди стран — участников Евросоюза наблюдаются определенные переживания. Они касаются действий, которые можно рассмотреть как «независимые дипломатические усилия в отношении России».

По данным газеты, среди стран Запада может случиться раскол по вопросу Украины. В связи с этим европейские лидеры стараются не затрагивать темы, которые могут привести к разногласиям, передает РИА Новости.

Накануне экономист Джеффри Сакс заявил, что страны ЕС в ближайшее время могут получить в своих границах «новый Афганистан» в лице Украины. По его мнению, такая ситуация возможна в том случае, если Белый дом не поменяет свою нынешнюю позицию по отношению к России и не сядет за стол переговоров.