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В офисе Зеленского назвали тяжелой сложившуюся ситуацию с электроэнергией в Киеве

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
В мире
В офисе Зеленского назвали тяжелой сложившуюся ситуацию с электроэнергией в Киеве
Фото: Unsplash

Текущая ситуация с обеспечением электроэнергией в Киеве является тяжелой, временные отключения позволяют стабилизировать энергосистему города. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в воскресенье, 6 ноября.

— Сегодня ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в столице тяжелая. Пожалуй, каждый киевлянин чувствует это сейчас на себе. Но, что главное, временные отключения помогают энергетикам стабилизировать энергосистему. Не допустить массового отключения. Главное, что временные отключения, которые продолжаются сейчас, контролируемые, — цитирует Тимошенко РИА Новости.

Временные отключения электроэнергии на Украине связаны с ударами по объектам энергетики со стороны России. Они проводятся с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где сообщил нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Позже исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сухарук заявил, что на данный момент специалисты израсходовали уже большую часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины. По его словам, холдинг испытывает значительные проблемы с покупкой необходимого оборудования.

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