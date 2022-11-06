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Во Франции заявили, что Байден намерен избавиться от Зеленского в ближайшее время

Александр Афонин
В мире
Во Франции заявили, что Байден намерен избавиться от Зеленского в ближайшее время
Фото: president.gov.ua

Президент США Джо Байден в ближайшее время может избавиться от украинского коллеги Владимира Зеленского, несмотря на хорошие отношения. Об этом в воскресенье, 6 ноября, заявил французский политик Флориан Филиппо.

— Правительство США начинает уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией. Когда Соединенные Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут ее, — цитирует Филиппо РИА Новости.

До этого газета The Washington Post сообщила, что администрация президента Соединенных Штатов Америки в частном порядке потребовала от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной. При этом чиновники Белого дома не ставят задачу усадить Киев за стол переговоров.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что подобные заявления являются лишь попыткой умерить пыл украинского лидера, который в последнее время перестал слушать своих заокеанских покровителей. По его словам, США не призывают Украину к переговорному процессу с Россией, они просто хотят повлиять на «неадекватного Зеленского».

Украина Джо Байден Владимир Зеленский США
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