Украинские СМИ сообщили, что в Одессе прогремел взрыв

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Звуки взрыва услышали в Одессе вечером в воскресенье, 6 ноября. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Каких-либо подробностей не приводится. Власти города на данный момент не объявляли воздушную тревогу. Аналогичная ситуация наблюдаются и в Одесской области, передает ТАСС.

С 10 октября Вооруженные силы России проводят массированные удары по объектам энергетики Украины. В этот день российский президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства сообщил о нанесении ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Позже исполнительный директор энергохолдинга Украины «ДТЭК» Дмитрий Сухарук заявил, что специалисты израсходовали уже большую часть оборудования для восстановления энергосистемы страны. По его словам, компания испытывает значительные проблемы с покупкой необходимых запчастей.

6 ноября заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что текущая ситуация с обеспечением электроэнергией в Киеве является тяжелой. Однако, по его словам, временные отключения позволяют стабилизировать энергосистему города.