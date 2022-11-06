«Лучше не рыпаться»: астролог составила прогноз на ближайшие месяцы

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До конца текущего года для всех знаков зодиака будет сложный период. В это время лучше отказаться от новых начинаний, так как они могут привести к необратимым последствиям в будущем. Таким прогнозом поделилась астролог Ольга Осипова.

— До окончания новогодних праздников лучше бы особо не рыпаться. Не начинать новых проектов, потому что, скорее всего, все придется переделывать заново. Они могут пойти как-то не так. Декабрь и начало января провести лучше в анабиозе. Лучше чаще лежать смотреть какие-нибудь сериалы. Абсолютный гедонизм, — сказала она.

Специалист по звездному небу добавила, что в декабре человечество ожидается ретроградный Марс. Он может оказать негативное влияние на внешнюю коммуникацию и сделать человека более агрессивным. Кроме того, в этот году ожидается ретроградный Уран, который вызовет жажду перемен, передает StarHit.

8 ноября в 02:00 по московскому времени наступит лунное затмение. Астролог Тамара Глоба рассказала, чего ожидать в данный и последующий периоды. По ее словам, дни с 6 по 10 ноября принесут события, которые отразятся на жизни людей до конца ноября.