МЧС предупредило о «ледяном дожде» в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

«Ледяной дождь» ожидается в столице в ближайшее время, он может идти до утра понедельника, 7 ноября. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением в ночные и утренние часы 7 ноября местами в Москве ожидается ледяной дождь, — сказано в сообщении.

Спасатели рекомендовали водителям избегать внезапных маневров на дороге и призвали быть осторожными.

Температурная вспышка ожидается в Москве на предстоящей неделе, столбики термометров днем достигнут отметки в плюс 10 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в понедельник, 7 ноября, ожидается до одного–трех градусов выше нуля. Во вторник, 8 ноября, столбики термометров покажут уже плюс четыре–шесть градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что погода на предстоящей неделе в столичном регионе будет определяться несколькими циклонами. По его словам, они пройдут по северу европейской части России.