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Синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 7 ноября

Юлия Курганова

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Синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 7 ноября
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понедельник, 7 ноября, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, будет идти дождь со снегом.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс один–два градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне нуля–одного градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

7 ноября МЧС предупредило о «ледяном дожде» в Москве. Спасатели рекомендовали водителям избегать внезапных маневров на дороге и призвали быть осторожными.

Температурная вспышка ожидается в Москве на предстоящей неделе, столбики термометров днем достигнут отметки в плюс 10 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в понедельник, 7 ноября, ожидается до одного–трех градусов выше нуля. Во вторник, 8 ноября, столбики термометров покажут уже плюс четыре–шесть градусов.

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