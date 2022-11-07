Владислав Овчинский: Компания из технополиса «Москва» будет выпускать компоненты «Умной фермы»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

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Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» готовится к серийному производству компонентов для системы контроля за состоянием крупного рогатого скота «Умная ферма». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

За разработку «Умной фермы» отвечает центр компетенций НТИ «Сенсорика» на базе национального исследовательского университета «МИЭТ».

— В этом году на заводе «Протон» начнут производить линейку компонентов для «Умной фермы», которая позволит следить за здоровьем животных: температурой, режимом питания, питья и сна, а также состоянием некоторых внутренних органов, — рассказал Владислав Овчинский. — Система, предложенная российскими учеными, прошла испытания в реальных условиях, ее тестировали в течение 1,5 месяца на ферме в Свердловской области.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Основной элемент системы — герметичная капсула с датчиками, которая помещается в желудок животного, где фиксирует все необходимые параметры. Кроме того, в систему входит датчик хромоты, который следит за его передвижением с помощью модуля навигации. Важно, что животное при этом не испытывает неприятных ощущений.

Информация о состоянии скота будет поступать с датчиков на компьютер оператора через базовую станцию.

Как уточняют разработчики, стоимость «Умной фермы» будет значительно ниже зарубежных аналогов, это в свою очередь поможет оптимизировать затраты фермеров, повысить удои от каждой коровы на 2–3 литра в день и контролировать качество молока.

По словам представителей центра компетенций НТИ «Сенсорика», в серийное производство будут выводить базовые станции с усиленной защитой от пыли и влаги, потому что на ферме повышенная концентрация различных загрязнений. После испытаний было решено выпускать компоненты для устройства на заводе «Протон», так как на протяжении многих лет сотрудничества предприятие демонстрировало профессионализм и выполняло работу качественно.

Работа над созданием «Умной фермы» завершилась в МИЭТ в конце прошлого года. Перед тестированием в реальных условиях она прошла все необходимые экспериментальные процедуры. Испытания на ферме помогли ученым доработать ее функционал для точной оценки работоспособности и качества связи с базовой станцией. В эксперименте участвовали восемь коров.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

— В этом году одно из ведущих предприятий по разработке и выпуску радиоэлектронной аппаратуры и информационно-вычислительных систем — завод «Протон» — отметило 50-летие. В начале 2023 года завод планирует расширить производство в 1,5 раза: на площадке «МИЭТ» особой экономической зоны Москвы введут в эксплуатацию новый производственный комплекс площадью более 5,5 тысячи квадратных метров. Там разместятся научные и производственные участки предприятия, — подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Среди заказчиков «Протона» такие крупные компании, как Конструкторское бюро приборостроения, Казанский вертолетный завод, «Курганмашзавод», «Омсктрансмаш», НПО «Базальт», Вологодский оптико-механический завод и Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения. Завод работает с 1972 года. Изначально это было опытно-экспериментальное предприятие, где ученые и инженеры Московского института электронной техники (МИЭТ) создавали образцы своих научных разработок, а после тестирования конструкции и технологии изготовления передавали в серийное производство.