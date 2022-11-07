Более 1,8 тысячи мероприятий состоялось в «Цифровом деловом пространстве» за пять лет

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Покровка, 47 Карта всех событий

Площадка «Цифровое деловое пространство» в этом году празднует пять лет с момента открытия, за это время на ней состоялось более 1,8 тысячи мероприятий. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— «Цифровое деловое пространство» сегодня — флагманская площадка для проведения деловых форумов, бизнес-конференций, питч-сессий инновационной тематики. За пять лет в ЦДП состоялось свыше 1800 мероприятий, в которых приняли участие более 300 тысяч человек, — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Площадка является одной из самых технологичных точек в городе. На ней могут проводиться различные мероприятия, посетить которые одновременно могут до 1,3 тысячи человек. За пять лет «Цифровое деловое пространство» неоднократно становилось разных лауреатом премий и рейтингов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столице прошел заключительный день первой Московской недели интерьера и дизайна. Основными площадками для проведения мероприятия стали павильоны № 55 и № 57 на ВДНХ, а также «Цифровое деловое пространство» на Покровке.