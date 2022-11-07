Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 1,8 тысячи мероприятий состоялось в «Цифровом деловом пространстве» за пять лет

Александр Афонин
Город
Более 1,8 тысячи мероприятий состоялось в «Цифровом деловом пространстве» за пять лет
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Покровка, 47 Карта всех событий

Площадка «Цифровое деловое пространство» в этом году празднует пять лет с момента открытия, за это время на ней состоялось более 1,8 тысячи мероприятий. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— «Цифровое деловое пространство» сегодня — флагманская площадка для проведения деловых форумов, бизнес-конференций, питч-сессий инновационной тематики. За пять лет в ЦДП состоялось свыше 1800 мероприятий, в которых приняли участие более 300 тысяч человек, — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Площадка является одной из самых технологичных точек в городе. На ней могут проводиться различные мероприятия, посетить которые одновременно могут до 1,3 тысячи человек. За пять лет «Цифровое деловое пространство» неоднократно становилось разных лауреатом премий и рейтингов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столице прошел заключительный день первой Московской недели интерьера и дизайна. Основными площадками для проведения мероприятия стали павильоны № 55 и № 57 на ВДНХ, а также «Цифровое деловое пространство» на Покровке.

Мероприятия Москва юбилей
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте