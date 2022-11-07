«Желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за гололедицы

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«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 9:00 понедельника, 7 ноября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— «Желтый» — погода потенциально опасна. Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения — до 9:00 7 ноября, — говорится в сообщении.

В Подмосковье период предупреждения из-за гололедицы продлен до 11:00 понедельника.

7 ноября в столичном регионе ожидается пасмурная погода, будет идти дождь со снегом. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс один–два градуса. В области температура ожидается на уровне нуля–одного градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов.

В понедельник МЧС предупредило о ледяном дожде в Москве. Спасатели рекомендовали водителям избегать внезапных маневров на дороге и призвали быть осторожными.