Москва выставила на торги 40 машино-мест в двух районах востока города

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Россия, Москва, улица Чёрное Озеро Карта всех событий

На городских торгах появилось 40 машино-мест, расположенных на подземных стоянках в районах Восточное Измайлово и Косино-Ухтомский. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 7 ноября.

— Автовладельцы могут приобрести напрямую у города 40 машино-мест, расположенных на подземных стоянках многоквартирных домов на востоке Москвы. Площадь объектов составляет от 13,3 до 21,6 квадратного метра, — сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Москвичи могут приобрести 29 машино-мест на стоянке на улице Черное Озеро. Еще 11 лотов разместилось в паркинге на 15-й Парковой улице. Отправить заявку на участие в аукционе можно до 17 и 18 ноября. Торги пройдут 21 и 23 ноября на электронной площадке «Росэлторг», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что власти Москвы выставили на продажу 30 помещений свободного назначения в жилых домах в центре города. Больше всего помещений предлагается в Басманном районе — восемь. В Замоскворецком и Пресненском районах представлено по четыре объекта.