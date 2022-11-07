Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Психолог Миллер дала советы, как пережить развод

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Миллер дала советы, как пережить развод
Фото: shutterstock

Психолог, сексолог Александра Миллер дала советы, как менее болезненно пережить развод.

По словам эксперта, каждый человек так или иначе должен прожить все стадии потери человека. Именно потери, поскольку развод проживается так же, как смерть близкого: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

Миллер отметила, что важно не застрять на одной стадии. Для этого стоит окружить себя приятной компанией из друзей и знакомых, найти дела, которые будут занимать мысли и поднимать настроение.

Эксперт также посоветовала избавиться от подарков, которые напоминают о человеке (продать, подарить или выбросить).

Не лишним будет консультация с психологом, чтобы разобраться, какие проблемы в отношениях привели к расставанию и как избежать этого в дальнейшем, передает ФАН.

До этого врач-психотерапевт Диана Генварская сообщила, что в отношениях мужчину могут раздражать поучения от женщины, в итоге снижается гормон привязанности. Если мужчина просит женщину чего-то не делать, а она продолжает, то его это приводит в гнев и ярость, передает РИАМО.

После развода люди могут по-разному переживать произошедший разрыв, нередко справиться с этим помогают совместные походы на терапию. Об этом рассказал социальный психолог Александр Шахов.

расставание Отношения Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте