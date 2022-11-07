Психолог Миллер дала советы, как пережить развод

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Психолог, сексолог Александра Миллер дала советы, как менее болезненно пережить развод.

По словам эксперта, каждый человек так или иначе должен прожить все стадии потери человека. Именно потери, поскольку развод проживается так же, как смерть близкого: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

Миллер отметила, что важно не застрять на одной стадии. Для этого стоит окружить себя приятной компанией из друзей и знакомых, найти дела, которые будут занимать мысли и поднимать настроение.

Эксперт также посоветовала избавиться от подарков, которые напоминают о человеке (продать, подарить или выбросить).

Не лишним будет консультация с психологом, чтобы разобраться, какие проблемы в отношениях привели к расставанию и как избежать этого в дальнейшем, передает ФАН.

До этого врач-психотерапевт Диана Генварская сообщила, что в отношениях мужчину могут раздражать поучения от женщины, в итоге снижается гормон привязанности. Если мужчина просит женщину чего-то не делать, а она продолжает, то его это приводит в гнев и ярость, передает РИАМО.

После развода люди могут по-разному переживать произошедший разрыв, нередко справиться с этим помогают совместные походы на терапию. Об этом рассказал социальный психолог Александр Шахов.