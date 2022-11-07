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В турецкой партии «Родина» назвали жадность Запада проблемой зерновой сделки

Полина Долганова
В мире
В турецкой партии «Родина» назвали жадность Запада проблемой зерновой сделки
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Цель зерновой сделки не удалось достичь по причине жадности Запада, так как продовольствие поступает не в третьи страны, а в обеспеченные. Такое мнение выразил руководитель Бюро фермеров турецкой партии «Родина» (Vatan), профессор Эгейского университета в Измире Ченгиз Чакыр.

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, более 50 стран Северной Африки, а также Западной и Центральной Азии испытывают потребность в зерне.

— Источник проблемы — не нехватка зерна, а жадность Запада и крупных европейских корпораций, которые забирают все зерно себе, а излишки оставляют на своих складах, — заявил Чакыр.

Он добавил, что Франция и Германия должны стать примером для мирового сообщества, а не быть заложниками Соединенных Штатов.

Представитель партии добавил, что зерновые диверсии также наносят вред самой европейской экономике, передает газета Aydınlık.

Нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США». Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил политолог Аслан Рубаев. По его словам, сотрудничество России в рамках зерновой сделки изначально является неоднозначным, потому что украинская сторона никогда не соблюдала договоренностей.

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