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В ноябре для москвичей пройдут онлайн-марафон и фестиваль психологического здоровья

Георгий Соланович
Город
В ноябре для москвичей пройдут онлайн-марафон и фестиваль психологического здоровья
Фото: Unsplash

Марафон психологического здоровья «Осеннее настроение» и ежегодный фестиваль практической психологии «Психолог-FEST» пройдут в Москве в ноябре этого года. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили организаторы мероприятий.

Марафон «Осеннее настроение» начался 7 ноября. Эксперты в онлайн-формате рассказывают гостям, как победить осеннюю хандру и помочь подросткам справиться со стрессом, проводят фитнес-тренировки, арт-терапию, а также отвечают на интересующие горожан вопросы.

Эфиры мероприятия можно посмотреть в 11:00 по понедельникам, средам и пятницам до 22 ноября на странице столичного департамента образования и науки в соцсети «Одноклассники». Кроме того, они будут доступны в программе и эфире Московского образовательного канала.

Фестиваль практической психологии «Психолог-FEST» пройдет 19 ноября.

— Фестиваль адресован самой широкой аудитории. Интересные и полезные занятия смогут для себя найти как дети, так и взрослые. Программа очень разнообразна, гостей ждут лекции, практические занятия и мастер-классы. Всего гости фестиваля смогут посетить более 20 различных активностей, — рассказала директор городской службы психологической помощи населению Нина Петроченко.

До этого психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», как справиться с тревожностью без вредных привычек и лекарственных препаратов.

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