Фитнес-коуч Воскобойникова объяснила, как выбрать формат тренировок в зале

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Занятия в тренажерном зале с каждым днем набирают все большую популярность. Фитнес-коуч Виктория Воскобойникова объяснила, кому подойдут индивидуальные занятия, а для кого тренировка в группе будет лучшим вариантом.

Как пояснила эксперт, выбор зависит от цели, уровня подготовки и темперамента. Если человек хочет больше общаться и при этом поддерживать форму, тогда стоит выбрать тренировки в группе.

Чтобы иметь рельефное тело или добиться снижения веса, стоит выбрать занятия с инструктором, чтобы тренировки были максимально эффективными, передает Life.ru.

Есть также и комбинированный вариант, когда совмещаются персональные тренировки и самостоятельные. Важно помнить об эффективности и проводить время в зале с максимальной отдачей, ведь можно заниматься год и так и не добиться результатов, добавила Воскобойникова.

Специалисты из Университета Бригама Янга провели исследование и выяснили, как сделать кардиотренировки наиболее эффективными. Как оказалось, нагрузка должна назначаться человеку на основе «критической силы», а не частоты его сердечных сокращений, передает ФАН.

Тренер Мэтт Таннеберг заявил, что сохранить мышечный тонус после 40 лет возможно, но нужно следовать ряду правил.