Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Фитнес-коуч Воскобойникова объяснила, как выбрать формат тренировок в зале

Ирина Игнатенко
Общество
Фитнес-коуч Воскобойникова объяснила, как выбрать формат тренировок в зале
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Занятия в тренажерном зале с каждым днем набирают все большую популярность. Фитнес-коуч Виктория Воскобойникова объяснила, кому подойдут индивидуальные занятия, а для кого тренировка в группе будет лучшим вариантом.

Как пояснила эксперт, выбор зависит от цели, уровня подготовки и темперамента. Если человек хочет больше общаться и при этом поддерживать форму, тогда стоит выбрать тренировки в группе.

Чтобы иметь рельефное тело или добиться снижения веса, стоит выбрать занятия с инструктором, чтобы тренировки были максимально эффективными, передает Life.ru.

Есть также и комбинированный вариант, когда совмещаются персональные тренировки и самостоятельные. Важно помнить об эффективности и проводить время в зале с максимальной отдачей, ведь можно заниматься год и так и не добиться результатов, добавила Воскобойникова.

Специалисты из Университета Бригама Янга провели исследование и выяснили, как сделать кардиотренировки наиболее эффективными. Как оказалось, нагрузка должна назначаться человеку на основе «критической силы», а не частоты его сердечных сокращений, передает ФАН.

Тренер Мэтт Таннеберг заявил, что сохранить мышечный тонус после 40 лет возможно, но нужно следовать ряду правил.

Спорт Фитнес Тренеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте