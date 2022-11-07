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Кандидат в Конгресс США рассказал о влиянии выборов на помощь Киеву

Полина Долганова
В мире
Кандидат в Конгресс США рассказал о влиянии выборов на помощь Киеву
Фото: shutterstock

Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку Украине после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил кандидат в конгрессмены от республиканцев Уэсли Холлман.

— По моим наблюдениям, существует широкая двухпартийная поддержка. Я считаю, что она сохранится. На мой взгляд, мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях, — отметил он.

Политик добавил, что Вашингтону стоит воздержаться от сторонних переговорных процессов, которые не будут поддерживаться киевским режимом, передает РИА Новости.

До этого французский полковник в отставке Жак Огар рассказал, что Республиканская партия в случае победы на выборах в Конгресс США подтолкнет Киев к переговорам с Москвой. Основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса — вторник, 8 ноября.

Недавно бывший президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что его государство сможет просуществовать еще два года, тем самым намекая на несостоятельность администрации действующего главы Джо Байдена.

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