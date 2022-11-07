Специалист по кибербезопасности Митрохина рассказала, как не попасться на удочку телефонных мошенников

Фото: depositphotos

Специалист по кибербезопасности Анна Митрохина рассказала, какими уловками могут пользоваться телефонные злоумышленники сейчас и на что стоит обращать внимание, чтобы не стать жертвой обмана.

По словам эксперта, самая частая схема — это игра на эмоциях. Часто преступники сообщают, что близкий человек попал в беду и нужно срочно перевести деньги для его спасения. Митрохина отметила, что часто злоумышленники указывают на то, что деньги нужно перевести в сжатые сроки.

Кроме того, часто мошенники представляются менеджерами банков. В этом случае нужно положить трубку, перезвонить в банк по номеру горячей линии и узнать, действительно ли есть какая-то проблема.

Также киберпреступники могут присылать вирусы-наблюдатели, которые передают данные с паролями и другими ценными сведениями. Поэтому не стоит переходить по присланным ссылкам, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал об еще одной уловке телефонных мошенников. Звонящий заявляет, что является сотрудником отдела дознания одного из региональных управлений МВД и сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина, а затем выпытывает личные данные, передает Царьград.

До этого сообщалось, что мошенники могут использовать номера близких для реализации преступных схем, поэтому не следует записывать членов семьи в телефоне как «мама», «папа», «сестра» или «брат».