Полсотни нелегальных мигрантов были задержаны на швейной фабрике в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

На подмосковной швейной фабрике сотрудники правоохранительных органов задержали полсотни нелегальных мигрантов в ходе рейда. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 7 ноября.

По ее словам, предприятие с нелегальными сотрудниками было расположено в поселке Белоомут городского округа Луховицы. В рамках оперативно-профилактического мероприятия полицейские прибыли на фабрику и задержали 47 выходцев из Юго-Восточной и Средней Азии.

Мигранты незаконно работали и проживали на территории фабрики. В отношении каждого из задержанных были составлены административные протоколы по статьям о нарушении правил въезда в страну и о незаконном осуществлении трудовой деятельности.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

На данный момент 35 мигрантов помещены в центры временного содержания для иностранных граждан, еще 12 человек получили штрафы на пять тысяч рублей и предписание к депортации за пределы страны.

Полиция разыскивает руководителей предприятия.

Другой случай, связанный с незаконными приезжими, произошел в столице. Мужчина арендовал квартиру только для того, чтобы сдавать ее покомнатно нелегальным мигрантам.