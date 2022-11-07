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Полсотни нелегальных мигрантов были задержаны на швейной фабрике в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Полсотни нелегальных мигрантов были задержаны на швейной фабрике в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

На подмосковной швейной фабрике сотрудники правоохранительных органов задержали полсотни нелегальных мигрантов в ходе рейда. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 7 ноября.

По ее словам, предприятие с нелегальными сотрудниками было расположено в поселке Белоомут городского округа Луховицы. В рамках оперативно-профилактического мероприятия полицейские прибыли на фабрику и задержали 47 выходцев из Юго-Восточной и Средней Азии.

Мигранты незаконно работали и проживали на территории фабрики. В отношении каждого из задержанных были составлены административные протоколы по статьям о нарушении правил въезда в страну и о незаконном осуществлении трудовой деятельности.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

На данный момент 35 мигрантов помещены в центры временного содержания для иностранных граждан, еще 12 человек получили штрафы на пять тысяч рублей и предписание к депортации за пределы страны.

Полиция разыскивает руководителей предприятия.

Другой случай, связанный с незаконными приезжими, произошел в столице. Мужчина арендовал квартиру только для того, чтобы сдавать ее покомнатно нелегальным мигрантам.

Подмосковье административные правонарушения Московская область МВД Преступления
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