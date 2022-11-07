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«Он ужасно капризный»: Лена Катина пожаловалась на мужа из-за его предпочтений в еде

Александр Афонин
Общество
«Он ужасно капризный»: Лена Катина пожаловалась на мужа из-за его предпочтений в еде
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Бывшая участница музыкальной группы «Тату» Лена Катина четыре месяца назад вышла замуж за миллиардера Дмитрия Спиридонова. Спустя такой недолгий срок у певицы начали появляться проблемы с супругом — он предпочитает домашнюю кухню различным деликатесам.

— Он ужасно капризный в еде, ужасно капризный. Ему пытаешься что-то приготовить, а просит картофельное пюре и котлеты, — сказала Катина.

Экс-солистка «Тату» рассказала, что она предпочитает готовить изысканные блюда, что не совсем по вкусу мужу. В один день ситуация дошла до того, что Спиридонов выбросил ее кулинарные старания в мусорное ведро. Как позже выяснилось, приготовленное для супруга мясо было слишком пережарено и его нельзя было прожевать, передает 7Дней.ru.

До этого стало известно, что Лена Катина беременна. Предполагаемая дата родов назначена на июль 2023 года. 38-летняя исполнительница станет мамой во второй раз — у певицы уже растет сын Александр от музыканта Сашо Кузмановича. Для ее нынешнего мужа Дмитрия Спиридонова ребенок будет первенцем.

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