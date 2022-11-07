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Российские магазины Marks & Spencer будут закрыты до Нового года

Александр Афонин
Общество
Российские магазины Marks & Spencer будут закрыты до Нового года
Фото: shutterstock

Магазины британского ретейлера одежды и аксессуаров Marks & Spencer будут закрыты в России до Нового года. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили сотрудники компании.

По словам одного из сотрудников магазина московского торгового центра, точная дата закрытия пока остается неизвестной. Работник другого магазина сети уточнил, что поставки новой одежды уже прекратились. Новая коллекция, которая на данный момент выставлена на витрины, представляет собой старые завозы со склада.

Онлайн-продажа товаров была остановлена еще 30 сентября. Об этом свидетельствует объявление, размещенное на сайте компании.

— Заказы, оформленные до этой даты, будут доставлены при условии наличия товаров. Звонки по телефону центрального офиса по интернет-заказам не обрабатываются, — цитирует сообщение РИА Новости.

26 октября стало известно, что компания Mercedes-Benz завершила процесс продажи своего завода и активов российскому дилеру «Автодом». По завершении сделки дилеру были переданы завод в Подмосковье, сервисы, офис и права дистрибьютора.

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