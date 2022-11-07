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В Москве пройдет XII Международная спартакиада среди студентов транспортных вузов

Полина Долганова
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В Москве пройдет XII Международная спартакиада среди студентов транспортных вузов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Двенадцатая Международная спартакиада студентов транспортных вузов пройдет в Доме физкультуры РУТ (МИИТ) с 11 по 15 ноября.

В 2022 году в программу включили соревнования по семи видам спорта — от мини-футбола до шахмат. Соревнования будут проходить в соответствии с правилами международных федераций по каждому из видов спорта.

В общей сложности принимать участие в спартакиаде будут 18 сборных из 11 российских городов. В состязаниях будут задействованы свыше 850 человек.

Церемония открытия спартакиады запланирована на 12 ноября.

Недавно в сквере на Цветном бульваре открылась выставка с фотографиями сотрудников предприятий города, участвовавших в спартакиаде «Моспром-2022». Об этом в среду, 2 ноября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. На выставке можно увидеть фотографии победителей турнира по баскетболу — команды Московского нефтеперерабатывающего завода, команды по киберспорту вертолетного завода «Миль и Камов», сборной по плаванию «Фабрики вентиляции Галвент» и так далее.

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