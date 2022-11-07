Психотерапевт рассказала, чего больше всего боятся мужчины

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Одним из главных страхов мужчины является невыполнение обязательств перед обществом и самим собой. Об этом рассказала врач-психотерапевт, сексолог Диана Генварская.

— Один из самых распространенных страхов — это невыполнение обязательств перед обществом и перед самим собой или перед кем-то другим. Еще это называется ответственностью. Переживания, что не выполнишь, не потянешь что-то, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Эксперт добавила, что поэтому многие мужчины недолюбливают психологов. В ходе консультаций мужчина может слишком глубоко копнуть в себя и испытать негативные эмоции, оценивая прошлые поступки. Проговаривая какие-то травмирующие ситуации, мужчина не сможет впоследствии отключиться от них и ему будет тяжело самому с собой жить.

Ранее врач-психотерапевт Антон Денисенков рассказал, по каким причинам мужчины выбирают более молодых женщин. Это связано со стремлением к доминированию и перспективой устанавливать свои правила в отношениях, передает издание argumenti.ru.

Организм справляется со стрессом за счет серьезных изменений в работе всех органов и систем. Такое заявление сделала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.