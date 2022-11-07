Вор ночью пробрался в столичный ТЦ, чтобы украсть ноутбук

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве

Россия, Москва, Пресненская набережная Карта всех событий

В центре столицы росгвардейцы задержали злоумышленника, который ночью выкрал ноутбук из торгового центра. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу в понедельник, 7 ноября.

Как сообщили в пресс-службе, тревожный сигнал из одного из охраняемых торговых центров на Пресненской набережной поступил экипажу Росгвардии во время патрулирования. Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия, где к ним обратился местный охранник, который узнал в одном из посетителей злоумышленника, укравшего ночью ноутбук из торгового «островка».

Вскоре после этого сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний мужчина без определенного места жительства. Свою вину он отрицать не стал.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был передан сотрудникам полиции.

Еще одного злоумышленника росгвардейцы задержали 2 ноября. Сотрудники ведомства нашли 100 граммов героина у иностранца в центре столицы.