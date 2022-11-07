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Губернатор Подмосковья: Все мобилизованные жители региона получат выплаты до конца недели

Ирина Игнатенко
Общество
Губернатор Подмосковья: Все мобилизованные жители региона получат выплаты до конца недели
Фото: mosreg.ru

Жители Подмосковья, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, до конца недели смогут получить единовременные выплаты. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— По-прежнему нашей главной, важной задачей в этом направлении остается работа с семьями, внимание, взаимодействие — та чуткость, которую мы декларируем, я очень надеюсь, заметна и на территории каждого муниципалитета, — отметил он.

Губернатор отметил, что большинство семей мобилизованных уже получили положенные выплаты. Также мобилизованным было предоставлено дополнительное обмундирование.

Величина единовременной выплаты для мобилизованных жителей Московской области составил 200 тысяч рублей, передает «360».

До этого стало известно, что представители малого и среднего бизнеса получат поддержку в условиях частичной мобилизации в Московской области.

Подмосковье Андрей Воробьев Мобилизация
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