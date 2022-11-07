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Песков: Россия готова к переговорам с Украиной, но возможности для их продолжения нет

Александр Афонин
В мире
Песков: Россия готова к переговорам с Украиной, но возможности для их продолжения нет
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российское руководство остается открытым для проведения переговоров с украинскими коллегами, но на данный момент возможности для продолжения диалога нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 7 ноября.

— Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой для того, чтобы достигать свои цели переговоров, но также неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что затруднения в проведении переговоров связаны с украинским законодательством. По его словам, Киев на уровне закона запретил вести дальнейший диалог с Москвой, передает РИА Новости.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что Украина вместе с Соединенными Штатами и странами Европы активно пропагандирует русофобскую позицию. Отношения России и Украины не смогут нормализоваться, пока не будет завершена специальная военная операция. По его словам, отношения Москвы и Киева уже достигли критической точки.

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