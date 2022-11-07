Песков подтвердил подготовку переговоров Путина с Токаевым в Оренбурге

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин планирует переговорить со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Оренбурге. Об этом пресс-секретарь российского лидера сообщил в понедельник, 7 ноября.

По его словам, в настоящее время проходят подготовительные мероприятия к переговорам.

— Контакты действительно планируются. Мы будем вас информировать об этом. Идет подготовка. Мы своевременно сделаем объявление, — цитирует Пескова РИА Новости.

В начале октября казахстанская правящая партия «Аманат» выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты. Решение об этом было приняло на внеочередном, XXIV съезде фракции.

До этого МИД Казахстана вызвал российского посла в Астане после высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой касательно ситуации с украинским послом Петром Врублевским. Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» предположил, что могут означать такие действия со стороны Казахстана и каково будущее у отношений этих двух стран.