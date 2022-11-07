Пользователям платформы «Мой экспорт» стали доступны услуги профподрядчиков с господдержкой

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Представители малого и среднего бизнеса, использующие цифровую платформу «Мой экспорт», теперь могут получить некоторые услуги на B2B-маркетплейсе «Профессионалы экспорта» с государственной поддержкой от региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ). Об этом сообщили в столичном департаменте СМИ и рекламы в понедельник, 7 ноября.

В данный момент предпринимателям доступны услуги «Поиск покупателя», «Консультация по логистике», «Анализ внешнеторгового контракта», «Анализ зарубежных рынков», «Консультация по маркировке и этикетке» и «Размещение на маркетплейсах». Все они предусматривают господдержку от ЦПЭ.

Отмечается, что новые услуги особенно актуальны для малого и среднего бизнеса, так как их представителям сложнее выйти на международные рынки.

Так, перед стартом экспорта компания может обратиться к экспертам за услугой «Анализ выбранного рынка по стандартным критериям с господдержкой», зачем воспользоваться сервисом «Поиск рынков сбыта», а после воспользоваться опцией «Поиск покупателя с господдержкой» и другими сервисами.

Для того чтобы получить услугу с господдержкой, компания должна относиться к МСП. Подать заявку на получение меры можно на платформе «Мойэкспорт».

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