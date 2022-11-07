Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пользователям платформы «Мой экспорт» стали доступны услуги профподрядчиков с господдержкой

Георгий Соланович
Город
Пользователям платформы «Мой экспорт» стали доступны услуги профподрядчиков с господдержкой
Фото: Unsplash

Представители малого и среднего бизнеса, использующие цифровую платформу «Мой экспорт», теперь могут получить некоторые услуги на B2B-маркетплейсе «Профессионалы экспорта» с государственной поддержкой от региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ). Об этом сообщили в столичном департаменте СМИ и рекламы в понедельник, 7 ноября.

В данный момент предпринимателям доступны услуги «Поиск покупателя», «Консультация по логистике», «Анализ внешнеторгового контракта», «Анализ зарубежных рынков», «Консультация по маркировке и этикетке» и «Размещение на маркетплейсах». Все они предусматривают господдержку от ЦПЭ.

Отмечается, что новые услуги особенно актуальны для малого и среднего бизнеса, так как их представителям сложнее выйти на международные рынки.

Так, перед стартом экспорта компания может обратиться к экспертам за услугой «Анализ выбранного рынка по стандартным критериям с господдержкой», зачем воспользоваться сервисом «Поиск рынков сбыта», а после воспользоваться опцией «Поиск покупателя с господдержкой» и другими сервисами.

Для того чтобы получить услугу с господдержкой, компания должна относиться к МСП. Подать заявку на получение меры можно на платформе «Мойэкспорт».

18 октября в Москве начался прием заявок на участие в технологическом конкурсе 5G Smart tech 2022 для разработчиков, которые могут предложить инновационные решения с перспективой импортозамещения в сфере мобильных технологий.

Бизнес Экспорт Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте